Турецкая певица выпустила в Баку новый альбом (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Турецкая оперная певица Ойа Эргюн, работающая и проживающая в Азербайджане, выпустила новый музыкальный альбом, сообщила Trend Life вокалистка.

Изданный в Азербайджане четвертый музыкальный альбом Ойи Эргюн называется "Oyalı türkülər". В музыкальный альбом включены 12 турецких народных песен. По словам вокалистки, как и в предыдущих альбомах, в новый диск вошли некоторые композиции, которые сыграли значимую роль в ее жизни.

Включенные в диск песни, хорошо знакомы и азербайджанскому слушателю.

Лауреат международных конкурсов, композитор, преподаватель Ойа Эргюн с 2012 года вместе с семьей живет и работает в Баку. До этого она выступала с концертами в Бельгии, Голландии, Германии, Франции, Италии и других странах. Первый альбом, выпущенный в Баку, называется "Ruhum". В 2014 году она сняла клип на композицию Рашида Бейбутова "Sevgilim" и выпустила одноименный альбом, в который вошли двенадцать классических композиций исполнительницы. Несколько раз выступала с концертами в Баку. В 2016 году Ойя Эргюн выпустила музыкальный альбом "Baroque Lace", в который вошли композиции эпохи барокко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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