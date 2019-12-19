Национальные музыкальные инструменты и азербайджанская молодежь (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) прошел концерт "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство", сообщает Trend Life.

На вечере, в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Агаверди Пашаева выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Солисты программы – исполнители на таре Афган Искендеров, Самандар Гаджизаде, Авазага Гаджизаде, Рашад Мадатов, Гамид Мамедли, Рамин Арзуманлы, Гусейнага Самедов, пианистка Шахла Юсибова, ханенде Хаяла Гафарзаде и Зумруд Мамедова, исполнитель на гармони Фарид Нагиев, исполнитель на кяманче Махир Гаджиев, исполнительница на каноне Натаван Гаджиева.

Молодые таланты виртуозно исполнили музыкальные произведения, покорив своим мастерством всех присутствующих в зрительном зале.

Музыкальные инструменты - важные показатели материальной культуры народов. Музыкальные инструменты сыграли существенную роль в становлении духовного мира человека. По мере развития музыки, для исполнения различных мелодий и их ритмического сопровождения, создавались новые, или же совершенствовались существующие инструменты.

По словам директора Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, художественного руководителя проекта "Gənclərə dəstək", народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде, народные музыкальные инструменты на протяжении веков играли огромную роль в развитии духовного мира и эстетического воспитания человека. Поэтому они наиболее любимые и почитаемые образцы национальной культуры: "Пройдя долгий путь исторического развития, азербайджанская народная музыка с присущими ей колоритом, динамичностью, эмоциональностью, образностью и ритмичностью, посредством национальных музыкальных инструментов донесла до нас многие черты традиционного музыкального творчества и исполнительства. Сегодня они составляют тот элемент музыкальной культуры Азербайджана, который связывает ее прошлое и настоящее. Традиционная музыка и музыкальные инструменты отражают главные особенности азербайджанского национального музыкального мышления и природы национального музыкального творчества.

Музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием. Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали еще больше повышают этот интерес. В произведениях наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре.Только в этом случае мы сможем защитить свой путь, сохранить наши традиции, а молодежь будет жить и работать духе национальных, традиционных ценностей".

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых различных возможностей для реализации своих талантов и творческих идей. Автор идеи проекта — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - музыковед Айла Керимова-Закария.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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