Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях"

22 января 2020 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 25 января в 19:00 Международный центр мугама представит очередной концерт из цикла своего крупномасштабного проекта "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"), сообщили Trend Life в пресс-службе центра.
На вечере известные исполнители мугама Камиля Набиева, Миралам Мираламов и Нисбет Садраева представят мугам "Чахаргях".
Следует отметить, что Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, а также проекты научно-исследовательского характера. Одним из них является проект "Вечера мугама" ("Muğam axşamları"). Целью проекта является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены 7 основных мугамов, а также народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.
До конца текущего года на концертах проекта будут представлены мугамы - “Bayatı-Şiraz”, “Humayun”, “Şüştər”, “Şahnaz”, “Orta Mahur”, “Arazbari”, “Osmanlı”, “Heydəri”, “Bayatı Qacar”, “Mahur hindi”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Xaric segah”, “Heyratı”, “Mirzəhüseyn segahı”, “Kəsmə şikəstə”, “Bayatı Kürd”, “Ovşarı”, “Dəşti”, “Qatar”, “Rahab” и “Şirvan şikəstəsi”.
Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az

(Автор: Вугар Иманов)

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