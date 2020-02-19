Космическое путешествие азербайджанцев - послание Вселенной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялась концертная программа "Muğam dünyamıza səyahət" (Путешествие в наш мир мугама), сообщает Trend Life.

Мугам – это не только национальное достояние азербайджанского народа, но настоящий символ бесконечности, вечная музыка человечества. Если бы можно было разом услышать современный мир и наша планета вдруг зазвучала как единая прекрасная мелодия, то это музыка была бы созвучна мугаму. Задолго до космической эры мугам выразил в самой своей сути то чувство единства со Вселенной, которое пронизывает человечество во все времена. Удивительно, как современна и планетарна эта музыка! И не случайно, что еще в 1977 году NASA запустило два космических аппарата - Voyager I и Voyager II, которые унесли с собой в космос виниловые пластинки "Golden Records" с записями азербайджанского мугама "Шур", исполняемого на балабане. Эта композиция была послана наряду с тысячью образцов музыки самых различных культур и эпох, природных и техногенных звуков, таких, как поцелуй матерью ребенка, звуков ветра, дождя и серфинга. Это делалось с целью, чтобы любая потенциальная форма жизни способна была услышать звуки с планеты Земля. И бесспорно, включение азербайджанского мугама в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008) является ярким показателем величия этой музыки.

Неповторимость мугама глубокой поэтичностью и разнообразием жанра, ритмическими рисунками и изяществом показали в этот вечер известные исполнители мугама и их воспитанники. В концертной программе выступили народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова и ее воспитанники (Нурана Танрывердиева, Равана Велиева, Сума Тапдыгова, Рустам Рустамзаде, Теймур Азиз, Мурад Гаджиев, Гамза Гасанов, Малахат Махмудова, Ибрагим Гасанов, Чинара), заслуженный учитель Газанфар Аббасов и его воспитанники (заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Зюльфугар Махмудов, лауреаты телевизионного конкурса "Мугам" Сабина Арабли, Насир Атапур, Мурад Рустамзаде, дипломанты конкурса "Мугам" Нушаба Керимова, Асим Аббасов, Алисафа Гасымов, Ульвия Мамедзаде, Фарид Алиев, Марад Кенгерли), заслуженная артистка Нурия Гусейнова и ее воспитанники (Нурлана Керимова, Фидан Рагимова, Севиндж Абидинова, Гюльгюн Джумазаде, Нурлан Насибли, Василя Гулиева, Телли Абилова, Аслан Абдуллаев, Мурад Мурадов, Ибрагим Гасанов, Нурлан Салахов) и другие.

Концерт показал, что творчество мугама, принадлежа настоящему и будущему, является наглядным воплощением того, что непреходяще и имеет огромное значение – нравственного, духовного, вечно-современного отношения к нашим национальным ценностям, послание всему человечеству.

(Автор: Вугар Иманов)