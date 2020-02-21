Созидать никогда не поздно: Азербайджанские художники 50+ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки работ члена Международной ассоциации женщин-художников, члена Союза художников Азербайджана Нармины Велиевой и ее учеников – воспитанников арт-студии "Rəngli duyğular" (Красочные чувства), сообщает Trend Life.

Экспозиция под названием "Вернисаж" организована при поддержке Союза художников Азербайджана.

Как рассказала Trend Life Нармина Велиева, в экспозицию вошло примерно 200 работ около 30 авторов.

"Возраст участников выставки от трех лет до 60 лет. Я всегда говорю, что творить никогда не поздно, сколько бы лет тебе ни было. Например, Ван Гог начал творить после 25 лет, но мы его знаем как одного из самых известных художников. Кстати, представители старшего поколения часто приходят в нашу студию, чтобы рисовать. Многие ищут что-то для души, а живопись, искусство всегда дарит положительные эмоции, воодушевляет", - сказала она.

Все представленные на вернисаже работы выполнены в яркой, сочной цветовой гамме.

По словам Велиевой, она и своим ученикам рекомендует избегать мрачных, тусклых оттенков. "То, что мои произведения наполнены яркими тонами, идет от души, я и учеников призываю избегать темной цветовой гаммы. Когда мы создаем произведения, то должны стараться сделать их яркими, колоритными, чтобы при взгляде на них зрители отдыхали и наслаждались", - добавила она.

Работы Нармины Велиевой часто выставляются за рубежом - они были представлены в Венгрии, США, Германии, Италии и других странах. Также ее картины находятся в частных коллекциях. Ученики Велиевой, как и она сама, покоряют мир своим творчеством, их работы уже видела французская и итальянская публика.

"Искусство – это не только талант, но и огромный труд. Желаю своим воспитанникам не останавливаться на достигнутых успехах, творить, и своим творчеством дарить людям радость", - сказала Нармина Велиева.

На открытии выставки народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов и заслуженный деятель искусств, профессор Кюбра Алиева рассказали о важном значение художественного воспитания детей. Было подчеркнуто, что занятия рисованием расширяют художественный кругозор и улучшают эстетический вкус.

На мероприятии состоялся показ мод арт-студии "Rəngli duyğular". Наряды были созданы на основе национальных мотивов.

Гости выставки с большим интересом рассматривали произведения художников. Работы авторов охватывают разные темы.

Выставка продлится до 23 февраля.

(Автор: Джани Бабаева)