Регина Мянник: У азербайджанских мужчин горящие глаза, как у львов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с большим успехом и аншлагом прошла премьера спектакля "Идеальная игра", поставленного режиссёром Владимиром Устюговым по мотивам пьесы "Вальс случая" французского автора Виктора Аима с участием известных российских актеров Марата Башаров и Регины Мянник. Организатор - компания 33 EVENT.

Перед спектаклем Регина Мянник (девичья фамилия – Резепова) поделился впечатлениями с Trend Life о первом визите в Баку.

"Я очень хотела приехать в Баку – это было моей многолетней мечтой. Я увидела, какой это прекрасный город, построенный с хорошим вкусом. Еще во время полета из Москвы в Баку, когда шли на посадку увидела, какие ухоженные и ровные дачные территории. А по пути из аэропорта была поражена Олимпийским стадионом и деревней спортсменов – это потрясающая архитектура. И еще меня поразила чистота вашего прекрасного города. Я очень люблю чистоту, как и все восточные женщины, ведь мой отец – татарин, а мать – еврейка. Все это радовало глаз и сердце. Но более всего была поражена огнем в глазах азербайджанских мужчин и поэтому чувствовала себя просто богиней. Еще в самолете увидела деликатность ваших мужчин, когда всё падало из рук (видимо не выспалась), а они подхватывали и помогали во всем. Ну, все были просто не мужчины, а огонь! (смеется) Горящие глаза как у львов! Это очень нравится женщинам, поэтому чувствовала себя великолепно", - сказала Регина Мянник.

Актриса также выразила восхищение азербайджанскими национальными блюдами.

"Я очень люблю азербайджанскую кухню и в Москве много лет посещаю один ресторан, где готовят очень вкусные кюфтя-бозбаш, бараньи ребрышки, которые мы называем "семечками", и другие замечательные блюда. Можно знакомиться со всеми странами и народами, как говорится, через еду и взаимоотношения с людьми. Я знаю, что хотя в Азербайджане много мусульман, но это светское государство, где люди живут свободно. Мне очень понравился театр и для нас честь сыграть на его роскошной сцене. Мы с Маратом счастливы, что будет аншлаг и думаю, что зрители не будут скрывать своих эмоций. Путь в наши сердца и к бакинским зрителям лежит через искреннюю любовь!", – добавила Регина Мянник.

(Автор и фото - Вугар Иманов)