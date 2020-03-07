Праздник 8 марта в Баку отметили добрым делом. Картины спасают жизнь … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла выставка картин азербайджанской художницы, основателя бренда MiNabi Милены Набиевой под названием "Soiree avec İ artiste" , посвященная Международному женскому дню 8 марта, сообщает Trend Life.

В этот вечер Милена Набиева собрала близких и друзей, чтобы не только отметить праздник, но и совершить благое дело. Часть средств от проданных картин художницы пойдет на помощь 12-летней Ляман Джафаровой, страдающей B-клеточным лимбофластным лейкозом (злокачественное заболевание кроветворной системы, реквизиты для помощи представлены ниже среди фотографий).

Милена Набиева не впервые проводит благотворительные вечера. В конце прошлого года она совместно с Музеем современного искусства представила благотворительную выставку "Надежда на жизнь" ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира с участием известных мастеров кисти. Посредством социальных сетей Милена также помогает молодым художникам продавать свои картины. Мать двоих детей считает, что это потребность души и сердца. На вечере художница выразила благодарность всем гостям, кто откликнулся на её приглашение и принял участие в открытии экспозиции.

Среди гостей были заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова, член Союза художников и Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА Рена Мамедова, заслуженные художники Эльдар Гурбанов и Мусеиб Амиров, руководитель благотворительного фонда "Həyat", телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, арт-директор Vintage Gasrtobar Гюля Иманова, учредитель Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана Айсель Гусейнова, руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, поэтесса Захра Бадалбейли, доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси, психотерапевт Любовь Гуторова-Пойраз, дизайнер Сабина Зулалова, блогер Рамин Мусаев и другие.

(Автор - Вугар Иманов, Фото- Вугар Иманов, Ильгам Джабиев)