Art Zone среди заснеженных горных вершин Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В туристическом центре Шахдага прошел второй недельный симпозиум живописи под названием Art Zone с участием известных азербайджанских художников, организованный при содействии Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, сообщает Trend Life. Автор проекта – тележурналист Шакир Эминбейли.

Основная цель проекта заключена в том, чтобы показав все разнообразие, красоту и богатство Шахдага и региона глазами художников, провести мастер-классы по рисованию для молодежи. Художники также ознакомились с достопримечательностями, туристической инфраструктурой и уникальной географией региона, посетили Губу и Гусары, создав свои новые шедевры в различных жанрах. В дальнейшем картины будут представлены на традиционной выставке Art Zone.

Среди участников симпозиума были – заслуженные художники Мусеиб Амиров, Эльяр Алимирзаев, Вугар Мурадов, Эльдар Гурбанов, Елена Хагвердиева, а также Рена Мамедова, Анар Гусейнзаде, Эмин Аскеров, Азер Алиев, Рафаил Алиев, Бутунай Хагвердиев, Милена Набиева и российский художник Байрам Саламов.

Первый Art Zone был проведен в Габале в сентябре прошлого года.

(Автор: Вугар Иманов)