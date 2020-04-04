Солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета поддержали итальянских коллег (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета записали дома музыкальное произведение в поддержку итальянских коллег, сообщил Trend Life главный дирижер и музыкальный руководитель театра, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Солисты театра оперы и балета - заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев, заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), флейтист Эльман Мустафаев и пианистка Наргиз Агаева, каждый у себя дома, исполнили сочинение "Каватина Нормы" - арию из оперы итальянского композитора Винченцо Беллини "Норма" (1831 год).

По словам Эйюба Гулиева музыкальное произведение записано в память погибших от коронавируса в Италии, а также в качестве поддержки итальянским друзьям и коллегам.

Запись произведения реализована в рамках проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)