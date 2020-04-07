Ашраф Гейбатов создал картину о COVID-19: Я передал состояние нашей планеты (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира", известный мастер кисти, проживающий в Германии, Ашраф Гейбатов создал картину, отражающую коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщает Trend Life.

"Картина отражает актуальную для всего мира тему. Меня, как и всех людей, глубоко тронула эта трагедия глобального масштаба - пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что основная и главная тема моего творчества – Азербайджан, я не мог не откликнуться на эту трагедию. Картину написал неделю назад: на ней изображена виновница эпидемии - летучая мышь. Из информации в интернете и на телевидении мы узнали, что источником распространения вируса стала летучая мышь из лаборатории в городе Ухань, которая оказалась на свободе. Поэтому на панно я изобразил галактику и это чудовище, которое принесло столько бед и смертей человечеству. Поскольку сейчас весь мир носит медицинские маски, я нарисовал земной шар, на который надета медицинская маска. В художественной форме – светом, линией, языком метафоры и аллегории я передал состояние, в котором находится наша планета", - рассказал Trend Life Ашраф Гейбатов.

Народный художник Азербайджана, который в настоящее время поживает вместе со своей супругой в Берлине, рассказал о том, как проводит время в период самоизоляции.

"Признаюсь, не испытываю неудобства от режима самоизоляции. Время, которое всем отпущено на нее, посвящаю работе. Сейчас тружусь над серией "Карабахские пейзажи". Дело в том, что еще будучи студентом мне посчастливилось побывать в Шуше. Тогда я сделал зарисовки города, окрестностей, и вот на данный момент работаю над этими пейзажами. Когда границы будут открыты, обязательно приеду в Баку и постараюсь издать альбом под названием "Дороги, ведущие в Карабах", - отметил мастер кисти.

Ашраф Гейбатов также обратился к соотечественникам, призвав жителей Азербайджана соблюдать режим самоизоляции.

"Призываю своих соотечественников и жителей страны соблюдать режим самоизоляции. Нужно использовать это время для общения с родными и близкими, для самообразования, чтения книг, улучшения кулинарных способностей. Радуйте своих близких. Не теряйте зря время, не скучайте, находитесь в позитивном настроении и верьте, что это все скоро закончится.

В Германии мы выходим только за продуктами в магазины, расположенные недалеко от дома. Жители Берлина очень дисциплинированные, они соблюдают дистанцию между собой, необходимую в данной ситуации", - добавил он.

Отметим, что Ашраф Гейбатов - первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во дворце ООН в Женеве, дворце президента Румынии, штаб-квартире НАТО, дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных салонах Мальты. Его многогранные работы с интересом встречали в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Турции, Швеции, Бельгии, на Мальте и других странах.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)