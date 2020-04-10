Азербайджанская актриса сочинила с сыном песню о борьбе в коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреат и дипломант международных конкурсов классической музыки, оперная исполнительница Юлия Гейдарова со своим сыном Амином написали собственные слова к песне "Батарейка" российской группы "Жуки", посвятив ее борьбе с коронавирусом, сообщает Trend Life. Интересно, что композиция "Да! Мы вместе!" была исполнена на крыше дома, где живет актриса.

"На улицу выходить нельзя, дома уже многие исполняли, поэтому решили исполнить песню на крыше дома. Вот так, находясь в социальной самоизоляции, придумали маленькую импровизацию. Этим экспромтом мы хотели поддержать наш народ в борьбе с коронавирусом. Мир нашим домам, чтобы все оставались здоровыми", - сказала Trend Life Юлия Гейдарова.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)