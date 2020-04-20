Королевский марш "Полонез" из Турции в Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский пианист Ислам Манафов в своем видеообращении из Турции к Trend Life поддержал братские народы в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Турции зафиксировано 86 306 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Турции составляет 2 017 человек.

"Приветствую всех музыкой! Призываю в эти дни оставаться дома, чтобы все были здоровы. Выражаю признательность всем врачам и всем посвящаю эту композицию", - отметил Ислам Манафов, который исполнил фрагмент из произведения Фридерика Шопена "Полонез" (Polonaise-Fantaisie As-dur).

Классической вершиной развития полонеза остаются произведения Шопена, которые отличатся эмоциональным богатством, в полной мере определившим дальнейший путь развития полонеза от танца к романтической поэме. Полонез – торжественный танец-шествие. Его называют королём маршей за подчёркнутую грациозность и торжественность.

Ислам Манафов – пианист и педагог, выпускник Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Yeditepe Universitesi Стамбула. Долгие годы живет и работает в Турции. Он основатель, художественный руководитель, солист и дирижер Турецкого камерного оркестра молодых виртуозов и Камерного оркестра Yeditepe. Репертуар его концертов составляют произведения азербайджанских и мировых классиков. Манафов дал порядка 500 концертами в разных городах Европы, Турции, России и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)