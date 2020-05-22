Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой

БАКУ/Trend Life/ - Известный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба и кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народный писатель Чингиз Абдуллаев поделился впечатлениями о высокой государственной награде России.

20 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Чингиза Абдуллаева орденом Дружбы "За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой".

"Большое спасибо президенту России, уважаемому Владимиру Путину за эту оценку моего труда. Это особая честь, когда тебя ценят и уважают в самой большой стране мира. Но ещё более меня радует, что я награждён за укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. В России почти нет городов, где бы не было моих книг. Спасибо и моим читателям! Спасибо всем, кто меня поздравил... из стольких стран. Очень приятно, когда азербайджанского писателя читают от Владивостока до Калининграда. И если бы читали только в России, то и тогда я бы гордился, но читают ещё на многих языках и во многих странах - азербайджанского автора с его суждениями, мнениями, истинами, разделяя или не разделяя его позицию. Всем спасибо. Очень горжусь, что получаю этот орден после Первого вице-президента нашей страны уважаемой Мехрибан Алиевой. Да и сам статус Ордена Дружбы вызывает особое уважение. Среди его обладателей: великий Чингиз Айтматов, блестящий актёр Донатас Банионис, выдающийся режиссёр Анджей Вайда и даже "отец сингапурского экономического чуда" Ли Куан Ю. В такой компании чувствую себя немного неловко. Каждый день, проходя в свой кабинет в Союзе писателей, вижу список фотографий народных писателей Азербайджана и понимаю, как много нужно работать, чтобы подтверждать право находиться среди них. Буду стараться. Спасибо всем моим читателям. Вы даёте мне силы верить в себя. Творческий человек обязан все время сомневаться иначе произойдет трансформация в памятник самому себе. Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой. Только тогда читатели начнут тебе верить и кто-то захочет прочесть твои опусы. Настоящий писатель - представитель своего народа в вечности", - написал на своей странице в Facebook Чингиз Абдуллаев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)