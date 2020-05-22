Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой

Культура 22 мая 2020 16:41 (UTC+04:00)
Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой

БАКУ/Trend Life/ - Известный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба и кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народный писатель Чингиз Абдуллаев поделился впечатлениями о высокой государственной награде России.

20 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Чингиза Абдуллаева орденом Дружбы "За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой".

"Большое спасибо президенту России, уважаемому Владимиру Путину за эту оценку моего труда. Это особая честь, когда тебя ценят и уважают в самой большой стране мира. Но ещё более меня радует, что я награждён за укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами. В России почти нет городов, где бы не было моих книг. Спасибо и моим читателям! Спасибо всем, кто меня поздравил... из стольких стран. Очень приятно, когда азербайджанского писателя читают от Владивостока до Калининграда. И если бы читали только в России, то и тогда я бы гордился, но читают ещё на многих языках и во многих странах - азербайджанского автора с его суждениями, мнениями, истинами, разделяя или не разделяя его позицию. Всем спасибо. Очень горжусь, что получаю этот орден после Первого вице-президента нашей страны уважаемой Мехрибан Алиевой. Да и сам статус Ордена Дружбы вызывает особое уважение. Среди его обладателей: великий Чингиз Айтматов, блестящий актёр Донатас Банионис, выдающийся режиссёр Анджей Вайда и даже "отец сингапурского экономического чуда" Ли Куан Ю. В такой компании чувствую себя немного неловко. Каждый день, проходя в свой кабинет в Союзе писателей, вижу список фотографий народных писателей Азербайджана и понимаю, как много нужно работать, чтобы подтверждать право находиться среди них. Буду стараться. Спасибо всем моим читателям. Вы даёте мне силы верить в себя. Творческий человек обязан все время сомневаться иначе произойдет трансформация в памятник самому себе. Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой. Только тогда читатели начнут тебе верить и кто-то захочет прочесть твои опусы. Настоящий писатель - представитель своего народа в вечности", - написал на своей странице в Facebook Чингиз Абдуллаев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Казахстан
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Казахстан
В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау
В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау
Loading Bars
Лента новостей
Четыре представителя науки Азербайджана удостоены Государственной премии - Распоряжение Политика 17:30
Строительная компания «Invest Proje» о реализации жилого проекта в Баку Строительство 17:28
Турал Гянджалиев: Организация нелегитимной «инаугурации» в Шуше нацелена на срыв мирных переговоров Политика 17:26
В металлургической промышленности Азербайджана зафиксирован рост Бизнес 17:12
Фонд агрострахования Азербайджана о долевом участии в уставном капитале управляющей компании Финансы 17:07
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 17:06
В Азербайджане многократно выросло производство строительного гипса Финансы 17:01
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) Общество 17:00
Производство древесины в Азербайджане выросло в полтора раза Финансы 16:58
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) Общество 16:53
Всемирная федерация туристических городов и Туркменистан обговорили развитие туризма в стране Финансы 16:50
Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана Финансы 16:48
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО) Общество 16:45
Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой Культура 16:41
Азербайджанские эксперты о путях развития электронной коммерции в стране ИКТ 16:37
В Баку идет подготовка к праздничным ярмаркам (ФОТО) Общество 16:36
Разбившийся в Пакистане Airbus A320 был произведен 15 лет назад Другие страны 16:30
Современный Азербайджан — признанный лидер региона – депутат Госдумы РФ Политика 16:28
В Азербайджане определился победитель виртуального сезона КВН – избранные кадры (ВИДЕО) Интересное 16:26
Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана Политика 16:22
Азербайджанская компания о снижении спроса на услуги в строительном секторе Бизнес 16:15
Севиль Микаилова: Все страны заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 16:11
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана Казахстан 16:05
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:05
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны Политика 15:50
НБКО Азербайджана о предоставлении льготных периодов для погашения задолженностей Финансы 15:45
Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня Европа 15:29
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания Политика 15:26
Для участия в экзамене по азербайджанскому языку регистрацию прошли свыше 235 абитуриентов Общество 15:26
ГК Türkmenhimiýa обсудил совместные химические проекты с японской корпорацией Sojitz Бизнес 15:22
ВОЗ получила чуть меньше половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19 Европа 15:20
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды Политика 15:15
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:11
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ Политика 15:10
Азербайджанская «Fenstar» отмечает значительное снижение спроса на продукцию компании Бизнес 15:09
Азербайджанцы в США столкнулись со страхом и ужасом. Странный эксперимент! (ВИДЕО) Интервью 15:09
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 Европа 15:06
Пашинян дорого заплатит за "шоу" в Шуше Политика 14:51
Погода в Азербайджане ухудшится Общество 14:49
Глава Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:45
В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD" Грузия 14:36
В Туркменистане проводятся реформы в агропромышленном комплексе Бизнес 14:25
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии Энергетика 14:23
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) Политика 14:21
В Пакистане разбился пассажирский самолет Другие страны 14:18
Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с COVID-19 Политика 14:17
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО) Экономика 14:16
В Азербайджане утвержден временный порядок внутришкольного оценивания учащихся Общество 14:13
"Пираты Карибского моря" кавер-версия от азербайджанцев (ВИДЕО) Культура 14:07
Услуга ASAN İmza для граждан Азербайджана станет бесплатной (ФОТО) ИКТ 14:06
Завтра в Баку сильный ветер и до 27 градусов тепла Общество 13:56
Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс. Общество 13:55
Началось заполнение газом албанского участка TAP Энергетика 13:54
Вюсал Гасымлы представит Азербайджан в Бангкоке в рамках заседания UNESCAP Бизнес 13:49
Глава Sony заявил, что PS5 будет в 100 раз быстрее PS4 Другие страны 13:45
Главы МИД Азербайджана и Лаоса обменялись поздравительными письмами Политика 13:35
Продажи Burberry упали на 27% с начала года Европа 13:28
В Оксфорде стартовал второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса Европа 13:26
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта Экономика 13:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане возросли ИКТ 13:15
Как отмечать праздник Рамазан и определять размер фитры – ответы на вопросы Интервью 13:14
Завершена разработка проекта нового автомобильного тоннеля на трассе Баку-Сумгайыт Транспорт 13:00
Научная статья азербайджанских ученых опубликована в книге, подготовленной авторитетным международным издательством Общество 12:59
Азербайджан показал себя независимым, но и одновременно надежным и последовательным международным партнером - российский эксперт Политика 12:55
Harley-Davidson возобновит выпуск мотоциклов после двух месяцев простоя США 12:52
Туркменистан и РФ высказались за интенсификацию торгово-экономического взаимодействия в Центральной Азии Туркменистан 12:46
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 12:45
Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются Общество 12:42
Глава Бюро обязательного страхования Азербайджана о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью) Экономика 12:42
Фонд аграрного страхования Азербайджана разработал требования к учредителям управляющей компании Финансы 12:41
Власти Британии обяжут прибывших из-за рубежа самоизолироваться на две недели Европа 12:39
Цукерберг уверен, что 50% сотрудников Facebook будут работать из дома к 2030 году США 12:38
Турция поставила в Узбекистан 50 аппаратов ИВЛ Узбекистан 12:33
В апреле турпоток из Франции в Турцию резко снизился Турция 12:32
В Азербайджане большинство абитуриентов выбрали I группу специальностей Общество 12:32
Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4,5 км Европа 12:20
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Гекгельского района Политика 12:20
Производство нефтепродуктов в Азербайджане многократно увеличилось Энергетика 12:12
В апреле турпоток из Азербайджана в Турцию снизился до рекордного минимума Турция 12:11
Азербайджан наращивает производство компьютеров ИКТ 12:04
Туркменистан, Узбекистан и Иран рассмотрели взаимодействие в области грузоперевозок Транспорт 12:01
Минэнерго Турции запретило строительной компании участвовать в тендерах BOTAŞ Турция 11:56
В январе-апреле увеличились грузоперевозки из Турции в Казахстан Турция 11:55
Число зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний уменьшилось Турция 11:51
Сборы по обязательному страхованию имущества увеличатся в несколько раз Экономика 11:50
В Азербайджане в ближайшее время завершится создание управляющей компании в сфере агрострахования Финансы 11:47
Вугар Байрамов: В период пандемии выросла потребность в продовольствии и медицинских принадлежностях Экономика 11:42
В Азербайджане растет интерес к вопросам экологической безопасности - замминистра Общество 11:37
В Азербайджане из госбюджета выделены 533 млн манатов для помощи пострадавшим от пандемии Финансы 11:17
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 11:13
Азербайджанка станцевала с хореографом, сотрудничавшим с Джастином Бибером (ВИДЕО) Интересное 11:11
Anglo Asian Mining PLC о проектах по существующим месторождениям Бизнес 11:08
Nissan может сократить более 20 тыс. сотрудников из-за падения прибыли Другие страны 11:07
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:57
В Армении за сутки выявили 322 случая заражения COVID-19 Армения 10:57
Началась реконструкция дороги в одном из районов Азербайджана (ФОТО) Экономика 10:53
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3000 Узбекистан 10:53
США выделили Узбекистану дополнительно 3 миллиона долларов для борьбы с COVID-19 Узбекистан 10:52
В Казахстане с 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау Казахстан 10:45
Еще один из автобусных маршрутов передан "BakuBus" (ФОТО) Общество 10:45
Все новости