Маленький принц из Азербайджана победил в Южной Корее (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ("My Little Prince"/"Мой маленький принц") стал победителем Международного кинофестиваля в Южной Корее (8th Seoul Guro International Kids Film Festival) в категории Bright Future, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В связи с пандемией коронавируса (Covid-19) церемония награждения победителей фестиваля состоится 8 июля в 18.00 по южнокорейскому времени в формате онлайн.

Посмотреть церемонию награждения можно в назначенное время, пройдя по ссылке https://cfestival.net/film-festival/gukiff/2020-gukiff-award-ceremony

Анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" был снят на студии "Azanfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана в 2019 году. Режиссер-постановщик – Ариф Магеррамов, художественный руководитель – Эльчин Эфендиев, автор сценария – Иман Исмаил, художник-постановщик - Амиль Гулиев, композитор – Азер Гаджиаскерли, звукорежиссер – Мехрибан Зяки, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Этот анимационный фильм создан под впечатлением от произведений художницы Марьям Алекберли, посвященных повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Сочетание в фильме мыслей и чувств художницы Марьям Алекберли, навеянных произведением "Маленький принц", и 3D-анимации создали новую стилистику.

(Автор: Джани Бабаева)