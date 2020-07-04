Каждый человек нужен своей семье живым и здоровым - главный режиссер ТЮЗа Бахрам Османов

БАКУ/Trend Life/ - Нормы карантинного режима - это не чья-то прихоть, эти правила разработаны исходя из ситуации с пандемией, сказал Trend Life заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов.

"В первую очередь каждый человек нужен живым и здоровым своей семье, своим близким. Посему, каждый должен понять, что если он заболеет – то это в первую очередь неблагоприятно отразится на его родных. Чтобы избежать, предотвратить подобную ситуацию люди должны беречь сами себя. В условиях пандемии это означает соблюдать все меры, правила карантинного режима, в противном случае могут быть серьёзные последствия. Необходимо беречь себя ради своего собственного здоровья, ради близких людей.

Нормы карантинного режима - это не чья-то прихоть, эти правила разработаны исходят из текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, затронувшей весь мир. И те требования, о которых нам говорят, должны исполняться в обязательном порядке. Каждый человек должен это понять, осознать и сделать правильные выводы", - сказал Османов.

Режиссер подчеркнул, что государство Азербайджана всегда заботилось и будет заботиться о своих гражданах. Но и каждый гражданин в свою очередь должен проявить сознательность, выполнять требования в сложившейся ситуации.

"Граждане Азербайджана всегда были сильны вместе, и в этот раз, проявив терпение, продемонстрировав правильное поведение, выполняя предусмотренные нормы мы будем еще сильнее. Азербайджан - сильная страна, и в ней живут люди безгранично любящие свою Отчизну", - подчеркнул заслуженный деятель искусств.

Бахрам Османов выразил надежду, что этот сложный период быстрее закончится, и жизнь постепенно вернется в прежнее русло.

"Театральное искусство требует живого общения, надеюсь, что к открытию нового сезона театр юного зрителя распахнет свои двери для любимой публики, и с новыми силами приступит к творческим свершениям", - добавил Османов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)