"Ожидание" Загатальского народного театра (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Загатальского народного театра возобновил работу над новым спектаклем, сообщили Trend Life в театре.
Актеры театра проводят репетиции постановки по произведению Ильяса Эфендиева и Мехти Гусейна "İntizar" ("Ожидание"). Ранее в ходе работы над спектаклем были распределены роли между актерами, прошла читка драматургического материала. Режиссером постановки является заслуженный работник культуры Байрам Гурбанов.
Отметим, что репетиционный процесс проходит с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.
(Автор: Джани Бабаева)
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