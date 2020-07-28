"Ожидание" Загатальского народного театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Загатальского народного театра возобновил работу над новым спектаклем, сообщили Trend Life в театре.

Актеры театра проводят репетиции постановки по произведению Ильяса Эфендиева и Мехти Гусейна "İntizar" ("Ожидание"). Ранее в ходе работы над спектаклем были распределены роли между актерами, прошла читка драматургического материала. Режиссером постановки является заслуженный работник культуры Байрам Гурбанов.

Отметим, что репетиционный процесс проходит с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.

(Автор: Джани Бабаева)