Климатическое финансирование должно быть доступным - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ/Trend/- Климатическое финансирование должно быть доступным.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на панельных дискуссиях на тему "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества)" в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Азербайджан является страной, принимающей COP29 в этом году. Это показывает важность мобилизовать усилия по климатическим действиям. Это жизненно необхомо для усилий, предпринимаемых по всему миру. Конференция будет в Баку и она будет ориентирована на вопросы финансирования", - подчеркнул он.

Шарифов отметил, что все подписанты Парижского соглашения имеют общее понимание важности достижения результатов.

"Мы должны действовать для достижения поставленных целей и нам нужны финансы. Мы должны задуматься о глобальном финансировании и согласовать усилия парнеров в этом направлении. Это финансирование должно быть доступным по цене. Финансовые ресурсы должны быть доступны. Мы говорим о перераспределении этих средств, ориантирование их на климатические проекты. Международные банки развития играют большую роль в этом процессе. Но без поддержки крупных акционеров это будет невозмлжно",- сказал министр.

Он упомянул, что стоимость финансирования очень высокая.

"Мы не видим никаких стимулов брать заимствования для климатического финансирования", - добавил он.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая — "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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