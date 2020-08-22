Ниязи и азербайджано-турецкие культурные связи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась международная научно-практическая онлайн конференция "Niyazi və Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri" ("Ниязи и азербайджано-турецкие культурные связи") приуроченная к 108-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что маэстро Ниязи оставил глубокий след в культуре Азербайджана и всего тюркского мира, выступая в разных странах, он представлял сочинения азербайджанских, турецких и зарубежных композиторов, прославляя их во всем мире.

Добавив, что Ниязи всегда с любовью вспоминают в Азербайджане и в Турции, Эфендиева рассказала о взаимоотношениях между общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Ниязи, а также о церемонии открытия три года назад в Баку памятника маэстро с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затрагивая тему азербайджано-турецких отношений, президент Фонда отметила, что сегодня мы с гордостью говорим о развитии связей между двумя странами во всех сферах - политической, общественной, культурной и в других.

Также было предложено под эгидой Фонда издать книгу "Ниязи и азербайджано-турецкие культурные связи", основанную на материалах конференции, а также материалах, хранящихся в архивах музеев Азербайджана и Турции.

Директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению, доцент Алла Байрамова, профессор Стамбульского университета Фетхи Гедикли, заслуженный артист Азербайджана, заведующий кафедрой социологии Университета Ускюдар, профессор Абульфаз Сулейманлы, заведующий Квартирой-музеем Ниязи, заслуженный работник культуры Рза Байрамов, магистр кафедры музыковедения Стамбульского университета государственной консерватории Эджем Тугче Акбулуд, азербайджанский композитор Сара Дилруба рассказали о роли маэстро Ниязи в установлении и развитии турецко-азербайджанских культурных связей, о его дружбе с турецкими деятелями культуры.

В ходе онлайн-конференции были зачитаны воспоминания видной турецкой пианистки Идиль Бирет о Ниязи.

(Автор: Джани Бабаева)