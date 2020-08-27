Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО)

Культура 27 августа 2020 15:53 (UTC+04:00)
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник, почетный член Объединения художников ЮНЕСКО Низар Мамедов по заказу всемирно известного ирландского бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора написал его портрет, сообщили Trend Life в пресс-службе художника.

Созданный портрет вызвал интерес не только у поклонников спортсмена и любителей искусства, но поразил самого Макгрегора.

По словам Низара Мамедова, портрет в ближайшее время будет передан Конору Макгрегору.

Конор Макгрегор - ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. Выступает под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе.

По состоянию на апрель 2020 года занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Низар Мамедов родился в 1986 году в Нефтчалинском районе. Он сын всемирно известного художника, народного художника Азербайджана Сакита Мамедова. В 2004-2008 годах Низар Мамедов получал образование в Азербайджанской государственной академии художеств.

Работы Низара Мамедова были представлены на выставках как в Азербайджане, так и за рубежом - он неоднократно участвовал в крупных арт-фестивалях и выставлялся в Европе.

(Автор: Джани Бабаева )

Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанский художник нарисовал портрет всемирно известного бойца Конора Макгрегора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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