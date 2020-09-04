Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершаются съемки новой спортивной драмы "Белый снег" о лыжнице Елене Вяльбе. Режиссер работы - Николай Хомерики. Главную роль играет наша соотечественница, популярная актриса театра и кино, одна из ведущих актрис Театра Вахтангова Ольга Лерман, сообщает Trend Life.

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в театральной семье Виктории Лерман (заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна) и заслуженного артиста Фуада Османова. С детства Ольга выходила на сцену театра в детских спектаклях. Занималась художественной гимнастикой, выпускница Бакинского хореографического училища. С 18 лет живет и работает в Москве. В 2006-2011 годах училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. А начиная с третьего курса, играла в Театре сатиры, которым руководил Александр Ширвиндт. Всего, начиная с 2009 года, ею сыграны роли в более пятнадцати спектаклях на сцене четырёх московских театров. Сыграла в около 25 кинофильмах и сериалах, среди которых главные роли – "Тайны госпожи Кирсановой", "Калашников", "Красавчик", "Шулер" и т.д.

"Белый снег" рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути легендарной Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд. Елена Вяльбе - трёхкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира

пятикратная обладательница Кубка мира, и т.д. В 1998 году имя Елены Вяльбе вместе с Раисой Сметаниной вписано в Книгу рекордов Гиннесса как лыжниц, выигравших наибольшее количество медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира

Для того чтобы подготовиться к съемкам, а также лучше вжиться в роль, все актрисы в течение шести месяцев проходили специальную подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством профессионального тренера. За это время девушки овладели техникой настолько, что зачастую им даже не нужны были дублеры.

Ольга Лерман поделилась впечатлениями: "В отличие от Елены, которая родилась в снежном Магадане, я родилась в солнечном Баку, поэтому перед съемками училась бегать на лыжах с нуля - до этого вообще никогда на них не вставала. Соответственно, училась я дольше всех и, по иронии, была самой отстающей среди других девочек-актрис, играющих лыжниц. Мне казалось, что съемки начнутся, а я так и не смогу даже шага ступить. Мне очень понравилась героиня - сильная и в то же время хрупкая, яростная и при этом женственная. Мне показалось, что это непростой материал и именно это меня и заинтересовало. Я рада что мои интересы совпали с идеями и мыслями создателей нашей картины. Думаю, нас с Леной объединяет волевой характер, и примерно через полтора месяца я все-таки встала на лыжи и даже прилично побежала, чему была безумно рада!".

Великая лыжница, а теперь еще и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе принимала участие в работе над сценарием. Во время съемок она консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для достижения биографичности и достоверности ленты.

"Этот фильм на 95 процентов состоит из моих воспоминаний о том, как все на самом деле было. Поэтому, наблюдая за съемочным процессом, я где-то улыбалась, где-то даже плакала немного", - призналась Елена Вяльбе.

В фильме также играют Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Михаил Беспалов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Вадим Андреев и даже внучка Елены Вяльбе - Ангелина. В картине также принимали участие 20 лыжниц, среди которых - чемпионки и призеры мировых чемпионатов и Олимпийских игр.

Съемки проходили в Магадане, Кировске и Москве. Выход фильма запланирован на 2021 год.

(Автор: Вугар Иманов)