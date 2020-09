Азербайджанец исполнил хиты группы Beatles в честь дня рождения Джона Леннона (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юный азербайджанский вокалист Искендер Гасанзаде перепел известные композиции "Golden Slumbers" и "Carry That Weight" легендарной группы The Beatles, сообщает Trend Life. Также Гасанзаде снял видеоклип на эти композиции. Проект юный музыкант посвятил предстоящему дню рождения одному из основателей и участников The Beatles - Джону Леннону (9 октября 1940 год - 8 декабря 1980 год).

"Представляю вашему вниманию свой первый клип и очень надеюсь на поддержку. Это новый опыт в моей жизни, новый жанр. Очень хочу, чтобы слушателям понравилось мое исполнение. Выражаю глубокую благодарность всем, кто помог мне в записи песни и создании клипа", - отметил юный вокалист.

"Golden Slumbers" - песня группы The Beatles, являющаяся частью кульминационного попурри в альбоме 1969 года "Abbey Road". Песня открывает последовательность композиций, продолжающихся до конца альбома. За ней следуют "Carry That Weight" и "The End". Эти песни записаны как единое целое.

(Автор: Джани Бабаева.)