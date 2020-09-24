Анар Рзаев стал первым гостем проекта "OxuMalı" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза писателей Азербайджана, режиссёр и сценарист, общественный деятель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Слава", "Честь", "Независимость", обладатель премии Гейдара Алиева и Межпарламентской Ассамблеи государств, народный писатель Анар Рзаев стал первым гостем нового проекта Бакинского книжного центра "OxuMalı", сообщает Trend Life.

В рамках проекта “OxuMalı” медийные личности, представители интеллигенции и СМИ будут делиться с любителями книг своими литературными предпочтениями, рассказывать о произведениях, которые произвели на них большое впечатление и оказали влияние на их мировоззрение. В списке рекомендаций можно будет найти произведения известных авторов как азербайджанской, так и мировой литературы. Baku Book Center выразил надежду, что новый проект внесет важный вклад в повышение интереса молодежи и общества в целом к литературе и чтению. Проект можно посмотреть в соцсетях Baku Book Center каждую среду в 20:00, повтор по пятницам в 22:00.

(Автор: Вугар Иманов)