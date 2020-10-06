Я русская из Азербайджана , победа будет за нами! - народная артистка Наталья Шаровская

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан – многонациональное государство, где в мире, дружбе и согласии жили и живут люди разных национальностей, сказала Trend Life актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская.

"Я бакинка в третьем поколении русского происхождении, Азербайджан моя Родина. Сколько себя помню, в детском саду, школе, институте никто никогда не говорил о национальности, мы просто все дружили и были счастливы.

В нашей стране нет никакого разделения по национальной и религиозной принадлежности. Азербайджан многонациональное государство, и испокон веков этим славилось. Просто посмотрите, сколько представителей разных национальностей сейчас проживают в Азербайджане и прекрасно себя чувствуют. Интернационализм – это замечательно", - отметила народная артистка.

Наталья Шаровская подчеркивает, что сейчас борьба идет не только на фронте, но и в информационном пространстве.

"Армянская сторона известна своими провокациями в информационном пространстве. Они предоставляют ложную информацию, но правда на нашей стороне. Мы всей душой и сердцем с нашими вооруженными силами. Весь Азербайджан верит в победу, потому что мы воюем за свою территорию. 30 лет продолжается это безобразие, наша территория находится под оккупацией. Мы не ведем захватнические войны, а боремся за освобождение своих земель от агрессоров. Наше дело правое, победа будет за нами!", - добавила она.

Народная артистка подчеркнула, что азербайджанская армия настроена только на победу.

"Я и мой супруг (прим. - Александр Шаровский, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана) восхищаемся Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президентом Ильхамом Алиевым – как он поступает, как говорит, как правильно подает всю информацию. С таким настроем мы победим.

Конечно, сердце болит и наворачиваются слезы, когда думаешь о мирных жителях, которые подвергаются обстрелу со стороны армянской армии. Также хотела бы выразить слова поддержки матерям шехидов. Я сама мать, бабушка и прекрасно понимаю, в каком состоянии находятся матери, которые потеряли своих детей. Их горе ужасно, пережить его нельзя… Просто пусть они помнят, что их мальчики сражались за свою Родину, и они никогда не будут забыты. А тем, азербайджанским военным, кто сейчас в зоне боевых действий, желаю выполнить свой священный долг, освободить наши земли от оккупантов, и вернуться домой живыми и здоровыми. И пусть их встретят матери, жены, сестры - обнимут и всегда будут рядом", - сказала Шаровская.

(Автор: Джани Бабаева )