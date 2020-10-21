Прямой в лоб армянским агрессорам на азербайджанском и русском языках (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Четверо популярных азербайджанских исполнителей Ильгар Саиль (шансон, эстрада), Джейхун Бакинский (шансон, эстрада), Назим Фаэтончу (эстрада) и Садых Мустафаев (мейхана) представили видеоролик "Vətən Oğlu Sağ Olsun" (Да здравствует сын Отечества), посвященный доблестной армии Азербайджана, ведущей героическую борьбу с армянскими агрессорами, сообщает Trend Life.

Композиция написана на слова Садыха Мустаева и музыку Низами Рямзи, видео – Дадаш Агаев.

В композиции говорится о борьбе народа и армии во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во имя освобождения оккупированных земель страны от армянских агрессоров. Исполнители призывают "прямой в лоб" армянским оккупантам очистить нашу землю. Песня написана на азербайджанском и русском языках.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. В целях пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение оккупированных территорий страны от армянских оккупантов продолжается. Отметим, что будучи бессильными перед азербайджанской армией, армянские фашисты обстреливают мирные города и села страны. С 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

(Автор: Вугар Иманов)