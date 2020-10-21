Патриотические плакаты и постеры, посвященные Карабаху (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) переданы работы на патриотическую тематику азербайджанских художников, педагогов Государственного университета культуры и искусств Мир Азера Абдуллаева и Вугара Али, сообщили Trend Life в музее.

Работы художников – это патриотические плакаты и постеры, посвященные Нагорному Карабаху, истории Азербайджана. Произведения отражают доблесть и мужество Вооруженных сил Азербайджана на пути освобождения наших исконных земель от армянских захватчиков.

Среди переданных в Музей произведений представлены работы Мир Азера Абдуллаева - "Arxadan vurulan zərbə" ("Удар в спину"), "Etnosid" ("Этноцид"), "Kədəri sevincə döndərən Azərbaycan əsgəri!" ("Азербайджанский солдат, превративший печаль в радость!"), постеры Вугара Али - "Şuşa" ("Шуша"), "Qarabağın sanlı tarixi!" ("Славная история Карабаха!"), "Torpaq Vətəndir!" ("Земля – Родина!").

Работы переданы при посредничестве заведующей отделом научно-массовой работы и образования музея Фариды Шамси.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)