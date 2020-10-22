Послание актеров к азербайджанским солдатам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского Государственного Театра Юного Зрителя подготовил видеоролик на произведение молодой азербайджанской писательницы, драматурга, публициста Парвин Нуралиевой "Обращение к солдату", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Обращение к солдату" – это послание женщины, матери к солдату, который встал на защиту своей Родины, освобождая ее от захватчиков.

"Обращение к солдату" озвучили талантливые актрисы Сабина Мамедова, Айгюн Фатуллаева, Сабира Абдуллаева. Режиссер видеоролика – Айла Османова, звукорежиссер – Заур Рашидов, художник по свету – Вадим Кусков, монтажер Али Алиев.

Отметим, что видеоролик "Обращение к солдату" стал вторым по счету проектом театра, посвященным азербайджанским военнослужащим, которые выполняют свою священную миссию, освобождая родную землю от оккупантов.

(Автор: Джани Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)