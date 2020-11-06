Ребенок, считающий себя пленным контр-адмиралом – книга Рагима Джафарова включена в шорт-лист престижной российской премии

БАКУ /Trend Life/ - Произведение российского писателя азербайджанского происхождения Рагима Джафарова "Сато" вошло в шорт-лист литературной премии "НОС" – 2020, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Финальные дебаты и торжественная церемония награждения всех победителей пройдут в Москве в начале 2021 года.

Ежегодная литературная премия "НОС" (Новая словесность) основана для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.

Финалисты и лауреаты премии определяются во время публичных дебатов с участием членов жюри, экспертов, литературных критиков и заинтересованной публики. "НОС" - это единственная премия с абсолютно прозрачным механизмом выбора победителей: непременным условием работы жюри и экспертной группы является необходимость публично аргументировать свой выбор.

Роман "Сато" относится к жанру социально-психологической фантастики, возрастные ограничения 18+. Сюжет произведения: к психологу приводят ребенка, который считает себя пленным контр-адмиралом. Что это - диссоциативное расстройство личности, шизофрения, правда?

(Автор: Джани Бабаева )