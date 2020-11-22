В Баку почтили память видного кинорежиссера Расима Оджагова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 22 ноября, выдающемуся представителю азербайджанского киноискусства, народному артисту, лауреату Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалеру ордена "Шохрат", видному кинорежиссеру, оператору, настоящему гражданину, истинному мастеру, преданному своему делу и приверженному своим идеалам и принципам - Расиму Оджагову исполнилось бы 87 лет...

Родные и близкие, видные деятели культуры и искусства, коллеги и друзья Мастера кино сегодня посетили могилу режиссера во Второй Аллее почетного захоронения, и, почтив его память, возложили к могиле цветы.

Творчество Расима Оджагова отдельный этап в истории национальной культуры кино. Снятые им фильмы, являющиеся образцами подлинного искусства, вошли в "Золотой фонд" азербайджанского кинематографа. Разнообразие содержания, активная гражданская позиция и чувство современности, а также тонкий психологизм образов и жизненность событий составляют основу творчества Мастера. Расим Оджагов внес большой вклад в национальное киноискусство.

Кинокартины Расима Оджагова живут, и будут жить, радовать зрителей, и дарить им надежду и веру в чистое, доброе, светлое…

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт.

Расим Оджагов - лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)