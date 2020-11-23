Трюки азербайджанцев принесли казахскому фильму "Томирис" каскадерский "Оскар" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Казахстанская историческая драма "Томирис" удостоена премии Taurus– ежегодной награды Мировой академии каскадёров (Taurus World Stunt Academy), вручаемой за лучшие трюки в кино, сообщает Trend Life. Награждение традиционно происходит в США в городе Лос-Анджелес на студии Paramount Pictures Corporation.

Об этом сообщила каскадерская группа Nomad stunts (Казахстан) на своей странице в Facebook: " Taurus наш! Рады поделиться с вами большой радостью - фильм "Томирис" получил премию "Таурус" мировой академии каскадеров (США). Это престижнейшая награда, которую называют каскадерским "Оскаром". Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации "Постановка трюков в иностранном фильме". Спасибо большое всем за поддержку и веру в Nomad Stunts! Спасибо Акану Сатаеву и всей команде фильма "Томирис"! Вместе мы — сила!", - отмечается в тексте.

В фильме множество батальных сцен, скачек на лошадях, метания стрел, битв на мечах, в которых активное приняли участие азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы, Вугар Мамедов, Эмин Абышов, Турал Халили и Турал Ширмамедов.

Напомним, что ранее художественный фильм "Томирис", снятый по заказу министерства культуры и спорта киностудией "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм", удостоен Гран-при в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L’Etrange Festival в Париже.

Герои-массагеты в фильме говорят на древнетюркском языке, герои-персы - на древнеперсидском. Режиссер – Акан Сатаев, авторы сценария - Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. В главных ролях - Альмира Турсын (Томирис), Адиль Ахметов (Аргун), Еркебулан Дайыров (Харасп), Берик Айтжанов (Куртун), Азамат Сатыбалды (Каваз), Гассан Массуд (Кир).

Фильм посвящён событиям VI в. до н. э. и основан на рассказанной Геродотом истории о гибели царя персов Кира Великого во время войны с массагетами, которыми командовала царица Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Томирис предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи. Кровопролитная битва заканчивается разгромом огромной армии персов и смертью Кира, дотоле считавшегося непобедимым. Эту битву Геродот считал "самой жестокой из всех битв между народами".

(Автор: Вугар Иманов)