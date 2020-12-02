Физули Мусаев и Севиндж Агасиева представили рок-композицию "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бывает, что звучит песня, а в голове сразу возникают образы войны. Танки, прущие на окопы, разрывы артиллерийских снарядов, шум вертолётов, героизм солдат, крики раненых и возгласы победителей. Военная тематика ярко выражена в рок-музыке, посредством которой можно почувствовать и пережить нечто глубинное, живое. Особенно в эти дни, когда Азербайджан празднует великую победу во Второй Карабахской Отечественной войне, когда спустя почти 30 лет разгромил армянских оккупантов и восстановил территориальную целостность. И все эти годы Карабах был нашей душой и сердцем!

Двукратный чемпион мира по каратэ, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС Азербайджана, полковник Физули Мусаев, певица и композитор Севиндж Агасиева (Sivva) представили рок-композицию "Карабах-это Азербайджан!", посвященную победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении, сообщает Trend Life. Автор слов - Руслан Карслы, музыки – Sivva.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)