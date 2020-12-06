Заслуженный артист Азербайджана подписал контракт с известным голландским агентством

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, главный приглашенный дирижер Куньминского филармонического оркестра (Китай) Эйюб Гулиев подписал контракт с известным голландским музыкальным агентством TACT.

Об этом сообщили Trend Lifе в пресс-службе дирижера.

Контракт был подписан между азербайджанским дирижером и генеральным директором агентства Дари Димовой.

По условиям контракта, начиная с декабря 2020 года, голландское агентство будет заниматься генеральным менеджментом и организацией концертной деятельности дирижера Эйюба Гулиева за рубежом.

Агентство TACT будет иметь эксклюзивные права (worldwide management) на представление азербайджанского дирижера во всех театрах и музыкальных коллективах мира.

Продюсеры агентства TACT – Алекс Григорьев (Германия/артистический директор TACT), Павел Марциниак (Испания/Польша) и Екатерина Языкова (Россия) будут заниматься менеджментом дирижера.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)