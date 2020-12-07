DokuBaku назвал имена победителей

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане подведены итоги Международного фестиваля документального кино DokuBaku (DokuBaku International Documentary Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Facebook.

В текущем году в связи с пандемией коронавируса фестиваль проводился в онлайн-формате.

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" награду фестиваля получила лента Нино Орджоникидзе и Вано Арсенишвили "Тунель", в категории "Лучший отечественный документальный фильм" - "Kirşan" ("Пудра") режиссера Атанур Набиевой.

В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" награду получила лента "Золотые пуговицы" Алекса Евстигнеева, в программе "Категория Х" – фильм "Атлас памяти" режиссера Даменико Чентроне.

Напомним, что в 2020 году на участие в фестивале от режиссеров из 53 стран мира поступило свыше 250 заявок - 90 полнометражных и более 160 короткометражных фильмов. В конкурсную программу DokuBaku вошли 34 фильма.

DokuBaku - независимый фестиваль, организованный группой кинематографистов. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - поощрение азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

Впервые Международный фестиваль документального кино DokuBaku был проведен в Баку в октябре 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)