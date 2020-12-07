Российская поэтесса посвятила стихи героям Карабахской войны и Шуше

БАКУ /Trend Life/ - "Когда я впервые познакомилась с Азербайджаном, поняла насколько он родной для меня. Бывает так, живешь, живешь, как будто все хорошо, но чего-то не хватает. И вот нашла свое, и понимаешь, вот этого не хватало в жизни. Мне не хватает Азербайджана. У меня душа живет в нем", - говорит российская поэтесса Лидия Чернецова, которая посвятила Карабаху ряд произведений, некоторые из которых представляем читателям Trend Life.

***

Герои Карабахской тишины,

Герои мира, светлого рассвета,

Вы гордость - и не только всей страны,

Вы – гордость многих жителей планеты...

Герои мира, света, тишины,

Спасибо вам за целостность страны...

Спасибо всем отцам и матерям,

Что воспитать смогли таких Героев,

Их души – свет мечети дивный храм,

Сплав нежности и твердости, земное,

Патриотизм на откуп отданный сердцам...

Спасибо всем отцам и матерям...

Герои Карабахской тишины,

Герои мира, светлого рассвета

Вы доказали векторность судьбы,

Спиральность очевидности ответа...

Герои мира, света, тишины,

Спасибо вам за целостность страны.

***

Ты колыбелью, Шуша... хочется вздохнуть

Полней набрать твой горный воздух в грудь

И Гаджидбейли вспомнить, Натаван,

Вагиф Молла Панаха, Садыхджан,

И вспомнить Бейбутова и Бюльбюль оглы,

Всех дочерей и сыновей твоей земли...

Как тихо, Шуша, не пора ль будить

Ветра мугама... Карабаху жить...

***

Карабаха сны... Ночью золото,

Гор твоих неземные расщелины...

Синевой небес небо-колокол

И ветра, ветра... Их немерено....

Кельбаджар, Шуша,

Ходжавенд, Агдам...

Быстрых рек дожди неуемные...

Эр-Рияд земной, ты мечети храм,

Светлый лик Луны ночью темною...

Тает дымкой сон, если нет тоски,

То ли солнцем стать, то ли ветром выть...

Никогда прощай... Только лишь прости...

Сжатых губ слеза... И любить, любить...

Мать-земля краса... Нитью соль времен...

Пролегла черна, расколола даль...

Ярким светом день, обожженный стон,

Память, снег седин, угли, вечность, сталь...

Запредельность, грусть, дождь баятов, луч...

Параллель судеб, песнь ашуга вновь...

Верою тепла жизни из-за туч,

Сад-земля кругом и любовь, любовь...

(Автор: Вугар Иманов)