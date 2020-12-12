Братство Азербайджана и Турции в рисунках - награждены победители конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги совместной онлайн-выставки "Türkiyə - Azerbaycan kardaşliki", посвященной братству Азербайджана и Турции, сообщает Trend Life. В проекте приняли участие ученики студии "Askerov art studio" и студенты "Sami Evrukan Anadolu Liseyi"

"Спустя около 30 лет, освобождение оккупированных земель Азербайджана от армянских агрессоров стало исторической победой. И, как всегда, Турция оказала нам бесценную политическую и моральную поддержку. Братские отношения между двумя странами преобладают во всех сферах, в том числе в культуре и искусстве. Каждый из участников проекта старался проявить себя в искусстве, посвященной дружбе, братству и сплоченности наших народов, которые стали ещё крепче", - отметила участница проекта, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB и Союза художников Азербайджана Кенуль Исмайлова.

Кураторы выставки Аскеров Руфат (Азербайджан) и Сейфеттин Йылдырым (Турция) оценили работы онлайн и отметили лучшие работы специальным дипломами.

(Автор: Вугар Иманов)