Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова

Культура 14 декабря 2020 14:50 (UTC+04:00)
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 14 декабря, исполняется 105 лет со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, сообщает Trend Life.

Рашид Бейбутов посвятил свою жизнь музыке. Его неповторимый голос – национальное достояние Азербайджана. Рашид Бейбутов был очень привязан к родному народу и нации. Он пропагандировал Азербайджан во всем мире.

Рашид Бейбутов (14 декабря 1915 - 9 июня 1989) - азербайджанский эстрадный и оперный певец (лирический тенор), актёр. Народный артист СССР (1959), Герой Социалистического труда (1980), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, народный артист Дагестанской АССР, народный артист Азербайджанской ССР (1951), обладатель Сталинской премии второй степени (1946) за исполнение роли Аскера в фильме "Аршин мал алан" (1945), Государственной премии Азербайджанской ССР (1978), двух орденов Ленина (1976, 1980), ордена Трудового Красного Знамени (1966), ордена Дружбы народов (1985) и множества медалей.

Песенный репертуар Рашида Бейбутова был очень широк. Основное место в нем занимали произведения азербайджанских композиторов, а также азербайджанские народные песни и песни других народов. Много и успешно гастролировал по различным регионам СССР и зарубежным странам, обязательно включая в свой репертуар песни на языках народов тех стран, где он выступал - Болгарии, Венгрии, Италии, Индии, Китае, Сирии, Турции, Египте, Иордании, Иране, Ираке, Финляндии, Польше и в странах Латинской Америки. Рашид Бейбутов много сделал для становления национальной оперы и музыкальной комедии. Обладая обаянием и приятной внешностью, исполнитель снялся в нескольких художественных фильмах, среди которых такие культовые картины как "Аршин мал алан", "Любимая песня" (др. название — "Бахтияр"), "Тысяча первая гастроль" и т.д. Выигрышная сценическая внешность, большой артистический талант и обаяние, способность к пониманию любой национальной музыки принесли Бейбутову огромный успех, сопровождавший его на протяжении всей жизни.

Одна из центральных улиц Баку носит имя Рашида Бейбутова, на этой же улице именем Рашида Бейбутова названы музыкальная школа № 2 и Государственный театр песни. В июне 2016 года в Баку перед зданием Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова установлен памятник. Автор скульптуры народный художник Азербайджана Фуад Салаев.

Скончался Рашид Бейбутов 9 июня 1989 года в Москве. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку

(Редактор: Наталья Кочнева)

Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Image
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
Тысяча первая гастроль… - 105 лет со дня рождения выдающегося Рашида Бейбутова - Gallery Thumbnail
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