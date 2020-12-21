В Париже показали дух города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова организовала во Франции выставку работ азербайджанских художников, сообщает Trend Life. Экспозиция прошла в парижской галерее Beauté Du Matin Calme. Наряду с произведениями азербайджанских художников на выставке также представлены работы авторов из Турции и Италии.

В экспозиции представлена живопись, образцы декоративно-прикладного искусства, украшения и другие работы. Посетители вернисажа с большим интересом отнеслись к творчеству азербайджанских художников, отметив, что их работы выделяются сочностью цвета, оптимистичностью и духовностью.

Заслуженный художник Асмер Нариманбекова представила на вернисаже свою работу "Дух Шуши", эту картину она написала в дни Второй Карабахской войны.

"Меня до глубины души волновала судьба нашей Родины и храбрых сынов Азербайджана, которые героически сражались за наши земли от армянских оккупантов", - сказала Trend Life Нариманбекова.

В экспозицию вошли работы - Нигяр Фамильсой, Тофика Агаева-Нариманбекова, Ройи Гасановой, Рены Амраховой, Вафы Эфендизаде, Айсель Миргасымовой, Лейли Мусеибовой, Ольги Палковиц, Джамалы Рахманлы, Зарифы Мирзоевой, Сахиба Асадли, Лейли Мусаевой, Нургюль Алиевой, Захры Мамедзаде, Фидан Самедзаде, Захры Ильдырымзаде, Айлы Азиз, Захры Мамедовой, Айян Набиевой, Камрана Музаффера Генджера, Андреа Поззи, Нармины Велиевой, Айлы Инсановой, Лучиано Каггианелло, Лейлы Алиевой, Гюли Гулиевой, Гусейна Ахвердиева и Валиды Рустамовой.

Отметим, что работа экспозиции проходила с учетом карантинных мер, по правилам в выставочный зал одновременно могло пройти определенное количество посетителей. Тем не менее, поклонники искусства проявили большой интерес к вернисажу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)