Академик Иса Габиббейли назвал актуальные темы для исследований в Год Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Проведение Года Низами Гянджеви станет значимым событием в научной и культурной жизни страны, сказал в интервью Trend первый вице-президент НАНА, директор Института литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", академик Иса Габиббейли. В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

"Объявление распоряжением Президента Ильхама Алиева 2021 года "Годом Низами Гянджеви" является исторически важным событием для более широкого изучения жизни и творчества великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, воплощением особого внимания и заботы государства к истории, классическому древнему наследию, национальной литературе и культуре. Проведенный в 2019 году "Год Насими" был отмечен значимыми событиями в донесении до мировой общественности творчества великого поэта и философа Имадеддина Насими. Богатое творческое наследие великого Низами Гянджеви известно во всем мире, а сам поэт снискал славу яркого представителя азербайджанской культуры и литературы, что в свете независимого Азербайджана послужит дальнейшей культурной пропаганде и более широким научным исследованиям. Такие темы, как "Преемственность творчества Низами Гянджеви", "Азербайджанство в творчестве Низами Гянджеви", "Идеи государственности Низами Гянджеви и современный мир", "Низами Гянджеви и Азербайджанский ренессанс" и т.д., в годы независимости Азербайджана приобретают особую актуальность для исследований", - отметил Иса Габиббейли.

Академик подчеркнул, что принятое в 1979 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева постановление "О мерах по дальнейшему улучшению изучения, издания и пропаганды наследия великого поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви" открыло новые перспективы для исследования и пропаганды творчества Низами. Торжественные церемонии по случаю 840-летия Низами Гянджеви, проведенные в 1981 году по непосредственной инициативе и с участием великого лидера Гейдара Алиева, стали знаменательным событием в культурной жизни страны. В 2011 году 870-летие Низами Гянджеви было широко отмечено серией мероприятий на государственном уровне.

"Одними из важных направлений являются перевод, публикации и выпуск книг и литературы на зарубежных языках для более широкой пропаганды в мире. Перед гуманитарными и общественными научными отделениями и исследовательскими институтами НАНА стоят важные задачи публикации научных работ в соответствии с современными требованиями. Сотрудники отдела "Низамоведения" Института литературы имени Низами Гянджеви представят монографию о жизни и творчестве великого поэта, которая создавалась на протяжении трех лет на основе первоисточников. Также в Баку и Тбилиси будет представлена монография "Низами Гянджеви и Шота Руставели" на азербайджанском, грузинском и английских языках, созданная в результате проведенных исследований в 2017-2002 годах совместно с Институтом грузинской литературы имени Шота Руставели. В нашем институте также продолжаются работы над монографией "Амир Хосров Дехлеви – видный продолжатель творчества Низами Гянджеви"",- сказал академик.

Иса Габиббейли добавил, что Год Низами открывает новые перспективы для более широкой пропаганды среди молодежи национальной гордости, азербайджанства, чувства патриотизма, осознания национально-нравственных принципов, дает большое поле для деятельности творческой интеллигенции и научных деятелей.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)