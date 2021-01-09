Таджир Шахмалыоглу поделился воспоминаниями об участии в Днях поэзии Вагифа и фестивале "Хары бюльбюль" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнитель мугама и народных песен Таджир Шахмалыоглу поделился с Trend Life воспоминаниями об участии в Днях поэзии Вагифа и фестивале "Хары бюльбюль".

Таджир Шахмалыоглу родом из Карабаха, родился 24 мая 1965 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района. Уже в 6-летнем возрасте прославился на весь Азербайджан, его исполнение "Баяты Шираз" до сих пор является одним из самых любимых и всегда олицетворяло Карабах, древнюю Шушу. Он был ведущим солистом детского ансамбля "Qarabağ bülbülləri" (Карабахские соловьи), который с успехом выступал во многих городах СССР и Европы, представлял Азербайджан на многих международных конкурсах и фестивалях, завоевав около сорока золотых наград, получив более ста почетных дипломов. О коллективе были сняты документальные фильмы. С этим коллективом Таджир Шахмалыоглу неоднократно принимал участие в Днях поэзии Вагифа и фестивале "Хары бюльбюль" в Шуше и Агдаме.

"Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, восстановление Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" является историческим событием для культуры нашей страны. Ансамбль "Qarabağ bülbülləri" много гастролировал, также мы выступали на различных мероприятиях, которые посещал великий лидер Гейдар Алиев. Ему очень нравилось выступление нашего ансамбля. Помнится, в 1977 году после выступления в Баку он подарил нам дорогие ручки и радиоприемники, что было в те годы очень ценным подарком. Я неоднократно выступал в 80-х годах в Шуше и Гяндже на Днях поэзии Вагифа. Особенно поражала атмосфера Шуши, когда молодые и именитые музыканты, исполнители, поэты и литераторы выступали на знаменитой горной равнине Джыдыр дюзю. Это удивительное место с уникальной природой, которое находится на краю головокружительной пропасти Дашалты и известной крутой лестницы "сорок ступеней", ведущей к реке Дашалты. Это было излюбленным местом для гостей, туристов, где устраивались скачки с Карабахскими скакунами, создавали свои произведения художники. Шуша всегда была пропитана духом творчества, эта священная для каждого азербайджанца земля взрастила плеяду музыкантов, ханенде и поэтов. И фестиваль "Хары бюльбюль", который проводился в Агдаме и Шуше, был большим праздничным событием с участием множества фольклорных коллективов, представителей из-за рубежа, он был символом мира, дружбы и творчества. Помню, как всех поражал своим исполнением "Сона бюльбюлляр" легендарный Гадир Рустамов. Открытие фестиваля проходило в первый день на стадионе "Имарат" в Агдаме, а затем праздничный караван отправлялся в Шушу, выступления проходили прямо на улицах города и продолжались на Джыдыр дюзю. Фестиваль завершался в Агдаме - в саду поэтессы Хуршидбану Натаван. Незабываемые впечатления!" - вспоминает Таджир Шахмалыоглу.

По словам исполнителя, он был бы счастлив вновь принять участие в Днях поэзии Вагифа и фестивале "Хары бюльбюль", где снова исполнит "Баяты Шираз".

(Автор: Вугар Иманов)