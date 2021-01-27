Всемирно известный фотограф показал, как армяне разрушили памятник Натаван в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями и видеокадрами разрушенного армянскими оккупантами памятника поэтессе Хуршудбану Натаван в городе Агдам, сообщает Trend Life.

Рассказывая о Хуршидбану Натаван, Дегати отмечает, что она родилась в 1832 году в Шуше, в семье последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира. Натаван тратила большие средства на благотворительность и гуманитарную деятельность, в том числе на строительство водопровода, благодаря которому Шуша была обеспечена питьевой водой.

Реза Дегати подчеркивает, что в 1992 году, до оккупации Агдама вооруженными силами Армении, он посетил мавзолей поэтессы и был поражен архитектурой и красотой памятника Натаван.

После освобождения города от армянских захватчиков фотограф вновь посетил это место, однако испытал шок от увиденных разрушений, учиненных армянскими оккупантами.

По словам Дегати, для него было большим потрясением увидеть разрушенную могилу Хуршидбану Натаван и узнать, что останки поэтессы вывезли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)