Мое сердце – Шуша! Произведения азербайджанских и зарубежных художников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр Министерства культуры Азербайджана представил слайд-шоу "My heart Shusha!", в которое вошли произведения азербайджанских и зарубежных художников. Слайд-шоу посвящается древнему городу Шуша, освобожденному 8 ноября 2020 году армией Азербайджана от армянской оккупации, и Победе в Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В слайд-шоу использовалась музыкальная композиция в исполнении певицы Ульвии Салаевой на слова поэтессы Лейлы Бегим и музыку известного скрипача Анара Брамо, ныне проживающего в Германии. На показе были представлены работы известных мастеров кисти и молодых художников – Тофига Аббасова, Тогрула Нариманбекова, Асмер Нариманбековой, Надира Абдурахманова, Асифа Азерелли, Эльшана Гаджизаде, Интигама Агаева, Ровшана Байрамова, Натига Фараджуллазаде, Вугара Али, Фуада Манафова, Нармин Абдуллаевой, Метанет Нифталиевой, Нигяр Фамилсой, Рои Гасановой, Самиры Аллахвердиевой, Эльчина Гусейна, Фатимы Агаевой, Камиллы Мурадовой, Айнуры Мустафаевой, Нурай Аллахвердиевой, Халимы Аскеровой, а также латвийской художницы Даце Штраус.

Шуша – колыбель азербайджанской культуры, жемчужина благословенной земли Карабаха – предстает на полотнах облаченной в разный сезонный наряд, с разных ракурсов – то с высоты птичьего полета, то крупным планом: в облике своих знаменитых мечетей и других памятников архитектуры, в образах своих жителей, рядовых и знаменитых… А еще в произведениях на слайд-шоу можно увидеть знаменитую карабахскую орхидею Хары бюль-бюль и легендарных карабахских скакунов.

"Город Шуша, давший миру собственные школы народной музыки – мугама и основного народного ремесла Азербайджана – ковроткачества, был назван Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "заветным городом, крепостью-памятником для всех азербайджанцев". Помимо мугама и ковров, Шуша славилась своими интерьерными фресками, традиционными для богатых домов, особым стилем в ювелирном ремесле и национальной одежде. Ее жители отличались многообразием талантов. Так, знаменитая карабахская поэтесса Хуршидбану Натаван не только блестяще писала стихи, но и была прекрасной художницей и рукодельницей.

Закономерно, что 5 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил этот город, столетия выполнявший роль культурного центра всего Карабаха, культурной столицей Азербайджана. Президент страны распорядился и о возрождении в этом городе традиционных регулярных культурных мероприятий, некогда проводившихся там – международного фольклорного музыкального фестиваля "Хары бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа", – отметила автор идеи и куратор проекта, директор Музейного центра Лиана Везирова.

Приглашаем читателей Trend Life полюбоваться нашим древним городом Шуша в полотнах художников, с любовью изобразивших его неповторимый облик. Шуша – это Карабах! Карабах – это Азербайджан!

В работе над проектом "My heart Shusha!" приняли участие: заведующая экспозицией Галереи искусств Музейного центра Самира Нуриева, главный смотритель Галереи искусств Дурдана Гурбанова, искусствовед, журналист Наиля Баннаева, художник, дизайнер, фотограф Фахрия Мамедова, руководитель группы Baku Modern Art Афаг Гулиева.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)