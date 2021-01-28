"Сары гялин" впервые представлена в балетной композиции - на фоне архитектурных памятников под исполнение Сами Юсуфа (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская народная песня "Сары гялин" в исполнении всемирно известного певца Сами Юсуфа впервые представлена в форме балетной композиции, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Проект реализован Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром.

Автор идеи и художественный руководитель – директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев. В работе над проектом приняли участие балетмейстер-постановщик, заслуженный артист Эмин Алиев и лауреат международных конкурсов Мелекханым Сафарова, которые представили танец в дуэте. Режиссер-постановщик Самир Гуламов, оператор и монтажер - Хикмет Шахвердизаде.

Композиция "Сары гялин" исполнена Сами Юсуфом на английском и азербайджанском языках. Главная цель проекта – пропаганда азербайджанской национальной культуры и искусства.

Съемки прошли на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала". Это один из крупнейших музейных комплексов в 40 км от Баку, где находятся Музей археологии и этнографии (под открытым небом), Музей замка (частично под открытым небом) и Музей антиквариата. Здесь можно увидеть относящиеся к III-II тыс. до н.э. наскальные рисунки, следы древнего поселения, древние предметы быта и украшения, керамические изделия, оружие и монеты и т.д.

Название "Сары гялин" (Sarı Gəlin) имеет несколько значений в переводе с азербайджанского языка – "Невеста в жёлтом", "Златовласая невеста", а также - "Невеста с гор", "Девушка гор".

Объяснением одного из значений является то, что, по традиции, когда в Карабахе к девушке сватались, то на следующий день она была в жёлтом платье. Слова песни "Не отдадут тебя за меня" говорят о том, что девушка уже сосватана, так как одета в жёлтое. Об этом сказал в свое время, выступая на III съезде ашугов, великий оперный певец из города Шуша, один из основоположников национального музыкального театра, лауреат Государственных премий и орденов, народный артист СССР Бюльбюль (Муртуза Мамедов).

В свою очередь азербайджанский музыковед Саадет Тахмиразгызы отмечает, что песня "Сары гялин" появилась во времена правления основателя династии и Государства Сефевидов, полководца, а также классика азербайджанской литературы Шаха Исмаила Хатаи. По её словам, Хатаи посвятил эту песню своей возлюбленной, сравнив прекрасную девушку с цветком. Впервые композиция была положена на ноты азербайджанским композитором Асафом Зейналлы в 1928 году.

(Автор: Вугар Иманов)