Дебюты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят на сцене Мариинского театр в Санкт-Петербурге, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

В феврале поклонников оперы ждут выступления Анны Нетребко в "Евгении Онегине" (10 февраля) и дебюты певицы в мариинских постановках "Тоски" (14 февраля) и "Турандот" (25 февраля) с Юсифом Эйвазовым.

Все три спектакля пройдут под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Анна Нетребко (драматическое сопрано) - примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России. В феврале 2020 года Нетребко была объявлена лауреатом музыкальной премии "Полар", данную премию называют "Нобелевской премией в области музыки".

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)