Самая яркая бабушка азербайджанского кино: Balam üçün alma saxlamışam aaa... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда мы говорим о кинематографе, как правило, обязательно отмечаем игру главных героев, режиссуру и сценарий фильма, но незаслуженно забываем тех, кто хоть и эпизодическими ролями, но вносит яркие краски в картины, а зачастую даже больше остаются в памяти, чем основные актеры. Этот материал Trend Life посвящен Тореханым Зейналовой, которая хотя и не была профессиональной актрисой, а всего лишь костюмером Государственного театра музыкальной комедии, но сыграла аж 11 в фильмах!

Тореханым Зейналова была коренной бакинкой, родилась в Ичери шехер в 1895 году. Во всех фильмах она была милой бабушкой со свойственными ей азербайджанскими традициями, а сыгранные ею роли веют теплотой, добротой и милосердием. Особенно зрителям запомнилась ее яркая роль по фильму Арифа Бабаева "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi) в 1968 году – тогда ей было уже 73 года. А фраза из фильма "Balam üçün alma saxlamışam aaa, görüm hara qoymuşam, ay Allah" вообще ушла в народ и до сих пор любима. Свою последнюю роль Тореханым Зейналова сыграла в фильме Тофига Тагизаде "Фламинго" (Qızıl qaz) в 1972 году, когда ей было 77 лет.

И хотя зрители видели ее всегда в роли бабушки, первую роль она сыграла в далеком 1938 году в фильме Виктора Тюрина "Бакинцы" (Bakılılar). А через год участвовала в фильме Самеда Марданова "Крестьяне"(Kəndlilər, 1939). В ее творческой жизни роли в фильмах Тофига Тагизаде (Настоящий друг" (Əsl dost, 1959), Т. Сасанпура "Приключения моллы" (Mollanın sərgüzəşti, 1960), Рауфа Кязимовского "Почтовый ящик" (Poçt qutusu, 1967), Шамиля Махмудбекова "Цыганка" (Qaraca Qız, 1966), "Земля. Море. Огонь. Небо" (Torpaq. Dəniz. Od. Səma, 1967) и "Хлеб поровну" (Şərikli çörək, 1969), Арифа Бабаева "День прошел" (Gün keçdi, 1971).

Народный артист, режиссер Васиф Бабаев (брат Арифа Бабаева) вспоминает: "Торе ханум была нашей соседкой в Ичери шехер, все ее очень любили и уважали. Очень набожная, добродушная и искренняя женщина, которая всегда приходила на помощь соседям, давала советы молодым. Она любила сидеть у дверей своего дома и крутить четки. И на съёмочной площадке всегда создавала очень добродушную атмосферу, все радовались ее появлению, ухаживали, одно общение с ней доставляло огромное удовольствие. Настоящая азербайджанская бабушка со своими традициям и менталитетом! Когда снимался фильм "Последняя ночь детства", она плохо слышала, и такой же мы ее видим на экране, что придало естественности картине. Ко всем она относилась как к своим детям и по настоящему не играла в фильме, а показывала саму себя. Бывало, что в самый разгар съемок забывала текст и срывала процесс, обращаясь к режиссеру "Ариф, сынок, а что я теперь должна сказать?". Но это было так мило! Торе ханум относилась к моему брату не как к режиссеру, а как к соседу со двора. На съемках вела себя очень искренне, как будто это была обычная жизнь, и по настоящему верила во все происходящее".

Народный артист, актер Энвер Гасанов играл в фильме "Последняя ночь детства" главную роль Мурада, внука Тореханум: "В фильме есть эпизод, где бабушка совершает намаз, а мой герой относится к этому с иронией. Причем, этот момент снимался, когда Торе ханум на самом деле совершала намаз и никого вокруг не замечала. В этом эпизоде мы сыграли так, как сказал режиссер – без импровизаций. Во время перерывов часто собирались вокруг нее, и она рассказывала интересные и смешные истории из прошлого. Торе ханум была потрясающей женщиной, светилась своим добродушием".

Тореханым Зейналова скончалась 6 января 1974 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)