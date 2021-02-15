Она бросается с крыши замка вниз… - азербайджанцы в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Мариинского театр в Санкт-Петербурге состоялся показ оперы "Тоска" Джакомо Пуччини с участием азербайджанских вокалистов - народного артиста Юсифа Эйвазова и лауреата международных конкурсов, солиста Академии Ла Скала Магеррама Гусейнова, сообщает Trend Life.

Партию Тоски исполняла народная артистка России Анна Нетребко, партию Марио Каварадосси – Юсиф Эйвазов, а партию Чезаре Анджелотти - Магеррам Гусейнов. Спектакль прошел под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Действие оперы: Анджелотти, бежавший из заключения республиканец, находит убежище в римской церкви Сант-Андреа-делла-Валле. Здесь художник Марио Каварадосси работает над картиной с образом Марии Магдалины. Анджелотти знаком с художником, потому обращается с просьбой о помощи.

У Марио Каварадосси есть возлюбленная Флория Тоска, в которую также влюблен Скарпиа, шеф полиции. Вместе с сыщиком Сполеттой он обнаружил доказательства того, что Анджелотти прячется в церкви.

Скарпиа целиком поглощён коварным планом отправить своего соперника Каварадосси на эшафот. Каварадосси арестован и приведён во дворец, однако его допрос прошёл безрезультатно. Шеф полиции допрашивает Тоску, в отчаянии она выдаёт убежище Анджелотти. Скарпиа отдаёт приказание казнить Каварадосси на следующее же утро. При этом делает Тоске непристойное предложение. Ради спасения возлюбленного она соглашается принести себя в жертву. Скарпиа убеждает её, что должен создать видимость приготовлений к казни Каварадосси. Однако, когда Скарпиа поворачивается к ней, чтобы обнять, Тоска наносит ему удар кинжалом.

Каварадосси выводят на тюремную крышу, здесь он будет казнён. Флория рассказывает об убийстве Скарпиа и сообщает ему, что казнь будет ложной. Флория и Марио уверены, что они спасены. Однако, когда солдаты стреляют в Марио, Тоска понимает, что она была обманута. Она бросается с крыши замка вниз…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)