Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов порадуют москвичей

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и другие звезды оперной сцены примут участие в гастролях Мариинского театра в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Оперная труппа и оркестр Мариинского театра выступят под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в концертном зале "Зарядье". В течение трех вечеров – 19, 20 и 21 февраля – прозвучат оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера (III акт), "Макбет" Верди и "Турандот" Пуччини.

Гастроли завершатся концертным исполнением оперы "Турандот" с Анной Нетребко в заглавной партии. В России она будет исполнять ее впервые, в роли Калафа выступит Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко (драматическое сопрано) - примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России. В феврале 2020 года Нетребко была объявлена лауреатом музыкальной премии "Полар", которую называют "Нобелевской премией в области музыки".

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных сценах, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)