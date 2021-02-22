БАКУ /Trend Life/ - По приглашению президента Всемирной оперной ассоциации "Opera for Peace" Джулии Лагахузер главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев присоединился к международной инициативе "Опера за мир", став её официальным партнером.

Об этом Trend Life сообщил сам Гулиев.

"Опера за мир" (ОЗМ) была основана в октябре 2019 года во время празднования Всемирного дня оперы. Инициатива оказывает поддержку молодым певцам, продвижению которых помогают ее амбассадоры - знаменитые режиссеры, дирижеры и певцы - Лидия Янковская (Чикаго Опера), Рене Барбера, Зейна Барнум, Лука Пизарони, Лоуренс Браунли, Кристиан ван Хорн, Николь Кар, Дамиано Мекелетто, Якуб Йозеф Орлински, Энтони Рот Костанцо, Эльза Драйсиг, Этьен Дюпуа, Джойс Эль-Хури, Йинг Фанг, Соломон Ховард, Гульда Шульц, Брайан Джагде, Изабель Леонард, и эксперты, режиссер Дмитрий Черняков, главный дирижер Цюрихской Оперы Фабио Луизи, в том числе всемирно известные певцы Суми Чо, Томас Хэмпсон, Сондра Радвановска, Лизетт Оропеса, Людвиг Тецьер и Дмитрий Корчак.

"Опера за мир" сотрудничает с более чем 60 партнерами по всему миру. Среди них Королевская опера в Лондоне, Опера Сан-Франциско, Баварская опера, Фестиваль Россини и Молодежная оперная программа Большого театра, основатель и художественный руководитель которой Дмитрий Вдовин является одним из учредителей ОЗМ.

25 октября 2020 года "Опера за мир" отметила Всемирный день оперы концертом, который транслировался в Бразилии, Франции, Китае, Иордании, США, Чили, Германии, России, Мексике, Канаде, ЮАР, Великобритании и Колумбии на стриминговой платформе OperaVision. В концерте выступили всемирно известные музыканты, включая амбассадоров ОЗМ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)