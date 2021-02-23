В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка , бравый нефтяник и влюбленный шотландец ...

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра Баку открылась выставка "Под небом голубым", сообщили Trend Life в пресс-службе галереи.

"Это первый выставочный проект Музейного центра, представленный зрителям после долгого карантина, на много месяцев приостановившего работу выставочных площадок как в нашей стране, так и по всему миру. Музейный центр и во время карантина вел активную деятельность, но уже в виртуальном пространстве. Главным стал проект "Ностальгия", в рамках которого прошло несколько выставок. В экспозиции звучит "эхо" проектов в виде демонстрации видеороликов "Домашний натюрморт" и "Мой Город Золотой", посвященных нашему неповторимому городу Баку, его архитектуре, природе и жителям", - говорится в сообщении.

Нынешний вернисаж "Под небом голубым" продолжает традиции масштабного проекта "Ностальгия" уже в реальном формате. Экспозиция начинается со входа в музей, где зрителей встречают полотна Ирины Эльдаровой на всех этажах – они излучают свою неповторимую атмосферу солнечного лета, задорного счастья и бесшабашного веселья. Кокетливая блондинка и бравый нефтяник, ставшие визитной карточкой творчества этой художницы, бакинские пейзажи в лаконичной гамме, букеты цветов сопровождают зрителя вдоль всего его пути на верхний этаж, к галерее Музейного центра. Бок о бок с ними зрителя встречают невероятные, футуристические по виду и лирические по сути, скульптурные произведения Мамеда Рашидова из металла и битого стекла.

Разнообразная, тщательно подобранная экспозиция занимает все пять залов галереи. В каждом зале создана своя аура, показывающая ту или иную грань восприятия Баку жителями и гостями нашей столицы. Баку – это город, молодой и старый одновременно, неразрывное сплетение традиций и модерна, желтого песка и синего моря, камня-известняка и современной стали, стройных кипарисов и царственных гранатов… Это город, в котором вечно живут счастье, гармония, благополучие и радость бытия – и все это находит свое отражение в работах, представленных на выставке.

В экспозицию вошли художественные произведения азербайджанских художников и британского фотографа Колина Росси.

В первом зале зрителей ожидают расслабленность и атмосфера блаженного отдыха на даче. Полотна Эльдара Ибадуллаева и Эмина Аскерова, с изображенными на них гранатовыми кустами и девушками в гамаках, позволят окунуться в самый жар абшеронского лета. Довершает впечатление богатейший по колориту букет цветов – полотно Афсаны Хабиб. Этой художнице особенно удаются букеты цветов – пышные, яркие, сложные по композиции, они властно привлекают к себе внимание зрителя, заставляя разглядывать их так внимательно, словно это мозаичные панно.

Во втором зале мы вновь встречаемся с творчеством Эльдара Ибадуллаева и Эмина Аскерова, но здесь к ним присоединяется Зарнишан Юсиф и Мамед Рашидов. Этот зал переносит зрителя на границу Абшерона, в Гобустан, с его наскальными рисунками. Они перетекают в традиционные азербайджанские орнаменты, а затем – в абстрактные изображения, чем-то напоминающие порывы сурового каспийского ветра. И точно так же – то ли в вихри волн, то ли в клубы туч – завиваются сложные скульптуры Мамеда Рашидова.

Третий зал приводит зрителя непосредственно в столицу. Перед ним расцветает во всей красе Баку, знойный и многоцветный – такой, каким его видит Эльшан Сарханоглу. На его триптихе и других полотнах мы видим архитектурные красоты города, от древних до самых новейших, вроде Пламенных башен или здания Центра Гейдара Алиева. А еще тут обитают прелестные жительницы Баку. Женские образы этого автора очень романтичны. Их красоту оттеняет прелесть цветов из букета на полотне Афсаны Хабиб.

Четвертый зал покажет нам пляжи Абшерона и дачные натюрморты глазами Ирины Эльдаровой, Тамиллы Гасановой и Афсаны Хабиб. Это яркий, пестрый, солнечный и очень счастливый мир, вызывающий у зрителя чувство бодрости.

В пятом зале зрителей ждут фотокомпозиции бизнесмена и фотографа Колина Росси, открывающие зрителю красоту видов центра Баку – дневных и ночных, старых кварталов и современных зданий – с оригинальных ракурсов, отчего даже знакомые места кажутся необычными. Шотландец Росси прожил в Баку более трех лет, приехав сюда по работе, и за это время полюбил наш город. Именно здесь он начал свою карьеру фотохудожника, а сейчас планирует издать книгу фотографий под названием Where world meets (Место встречи миров), посвященную столице Азербайджана.

Выставка будет представлена по 19 апреля

(Автор: Вугар Иманов)