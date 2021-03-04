Народный артист Сабир Мамедов в образе Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа каждый из нас, вновь перечитывая его произведения, всегда находит для себя новые горизонты величия литературного слова, гуманизма, доброты и крепости духа, сказал сегодня Trend Life ведущий известный актер театра и кино, ведущий актер Государственного академического национального драматического театра Сабир Мамедов, который воплотил образ классика национальной культуры.

В декабре 2017 года на сцене театра с большим успехом прошла премьера спектакля "Гатиба Инандж" ("Qətibə İnanc"), поставленного народным артист Марахимом Фарзалибековым по мотивам романа "Меч и перо" ("Qılınc və qələm") видного писателя, основоположника жанра исторического романа в национальной литературе Мамеда Саида Ордубади. Вплоть до пандемии этот спектакль был одним из самых любимых среди театралов. Впервые произведение "Меч и перо" было поставлено в 1977 году видным режиссером, народным артистом Тофигом Кязымовым. Автором новой версии спектакля стал Чингиз Алескерли.

"Низами Гянджеви – эта личность вне времени и пространства, которую воплотить для меня было большой честью. Великий поэт оставил глубокий след не только в родной, но и во всей мировой литературе, его творения переведены на многие языки, к исследованию его произведений обращаются ученые разных стран. Он был глашатаем не только высоких идеалов, но и выступал за дружеские связи между народами, гневно обличал правителей-тиранов и мечтал о царстве справедливости. Любовь к человеку, желание видеть его счастливым, совершенным, проходит через все творчество поэта. Через столетия его идеи по-прежнему актуальны, освещая своим светом нашу жизнь и помыслы в будущее", - отметил Сабир Мамедов.

В произведении вос­соз­да­на жизнь и эпо­ха великого философа Ни­за­ми Гянд­же­ви. Образы Гызыл Арслана, Хусамеддина, Гатибы Инанджа и др. составляют галерею запоминающихся героев. Основной лейтмотив проходит через безответную любовь дочери правителя Гянджи Эмира Инанджа - Гатибы Инандж к Шейху Низами. После того, как Шейх отвергает Гатибу Инандж, у нее появляется ко всем ненависть. Она выходит замуж за нелюбимого Мухамеда Джахана Пахлевана и у нее рождается сын Гутлуг. Прекрасно владея историческим материалом, автор дает здесь широкую картину общественно-исторических событий, происходивших в средневековом Азербайджане, с особой чуткостью и душевной болью изображает положение угнетенного народа. Автор символично соединяет меч полководца Фахреддина и перо великого поэта Низами - защитников родины от арабских завоевателей и поработителей.

(Автор: Вугар Иманов)