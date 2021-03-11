Состоялась конференция "Низами Гянджеви – 880: Вклад в мировое наследие" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась международная онлайн-конференция "Низами Гянджеви 880: Вклад в мировое наследие", посвященная 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя и Году Низами Гянджеви в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного фонда тюркской культуры и наследия.

В конференции приняли участие президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, экс-гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, бывший президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали и другие. Они поделились своими мыслями о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта.

Гюнай Эфендиева подчеркнула, что объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2021-го Годом Низами Гянджеви является проявлением глубокого уважения не только к классической азербайджанской литературе и культуре, но и к литературе и культуре тюркского мира в целом.

Президент фонда подчеркнула, что с приходом великого поэта в литературу была открыта новая страница в поэзии как тюркского, так и всего мира в целом. Она считает, что ценное литературное наследие поэта не укладывается в рамки этих 880 лет, назвав Низами современником всех веков.

Гюнай Эфендиева также отметила роль Низами в тюркской литературе периода раннего средневековья. По ее мнению, его произведения, отличающиеся высоким мастерством, универсальным отношением к общечеловеческим ценностям, гуманистическим взглядом на сущность человека, являются непревзойденными образцами культуры тюркского мира.

Она сообщила, что в настоящее время в рамках Года Низами Гянджеви фондом реализуется ряд проектов, связанных с великим мыслителем, исследуется его творчество, планируется издание книг выдающегося поэта.

В рамках конференции ее участники провели обмен мнениями о предстоящей работе, которую необходимо проделать для более глубокого изучения творчества Низами и его популяризации во всем мире.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)