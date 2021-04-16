Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО)

Культура 16 апреля 2021 17:49 (UTC+04:00)
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм "Sonuncu" ("Последний") производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm при поддержке министерства культуры Азербайджана включен в основную программу Международного Роттердамского кинофестиваля, сообщили Trend Life в Baku Media Center.

Документальный фильм "Sonuncu" режиссера Фариза Ахмедова примет участие в фестивале в категории Short & Mid-length (короткие и среднеметражные фильмы).

Картина повествует о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году с поднятием уровня воды в Каспийском море когда-то кипящей жизнью остров стал непригодным для проживания. Большая часть населения острова переехала. Без газа, без света, почти без людей остров стал одиноким, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил… кроме 68-летнего Виталия… Он дышит с островом. И делает там свой последний вздох… И все это перед камерой.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов. Оператор фильма – приглашенный киноспециалист из Польши Матеуш Чухновски.

Отметим, что Международный Роттердамский кинофестиваль - один из значимых киноконкурсов мира. Кинофестиваль категории "А" упоминается в одном ряду с Каннским, Венецианским, Берлинским, кинофестивалем в Локарно и другими. Завершающая секция Международного Роттердамского кинофестиваля пройдет 2-6 июня 2021 года.

Именно в рамках кинофестиваля состоится премьера фильма "Sonuncu" для широкой аудитории.

Краткая информация, трейлер и фотографии фильма размещены на официальном сайте фестиваля.(https://iffr.com/nl/2021/films/the-last-one)

Тот факт, что премьера фильма состоится в рамках фестиваля, эксперты в области кино расценивают как одно из значимых событий в истории азербайджанского кинематографа за последние годы.

Отметим, что кинорежиссер Фариз Ахмедов на данный момент является директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Его фильмы участвовали и получали награды многих международных кинофестивалей.

https://www.thelastonethemovie.com/

https://www.youtube.com/watch?v=FN2WkhZwvkY

https://www.youtube.com/watch?v=MLqdHvZ4XWA

(Текст: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Image
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Фильм "Sonuncu" - в программе Международного Роттердамского кинофестиваля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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